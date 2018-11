18-årig sigtet for brand på erhvervsskole

BORRIS: Branden på Erhvervsskolen Vestjylland i Borris i fredags var påsat. Politiet har fundet to arnesteder, hvor ilden menes at være opstået. En 18-årig mand fra Skarrild-området med tilknytning til skolen blev mandag anholdt og sigtet for være brandstifteren.

- Vi har nogle indikationer på, at han er brandstifteren, og derfor bliver han i dag fremstillet i grundlovsforhør, oplyser politikommissær Henning Præstegaard fra politiet i Herning.

Politiets mistanke til den 18-årige er i øvrigt bestyrket af hans egen forklaring i forbindelse med anholdelsen mandag, hvor han erkendte at have sat ild på skolen.

Det ene arnested er fundet i et depotrum på skolen, mens det andet er fundet i selve idrætshallen, som blev voldsomt skadet af flammerne, blandt andet brændte taget og flere af spærene.

Politiet fortsætter de brandtekniske undersøgelser de kommende dage.

Den 18-årige bliver fremstillet kl. 10 ved retten i Herning med krav om varetægtsfængsling