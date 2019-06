18-årig på vej mod millionerne: Jonas Colkær er kommet endnu længere i Fortnite-VM

Gamer fra Tarm er nu med i to kategorier til verdensmesterskaberne i det e-spil, som lige for tiden er det største i verden.

Tarm: Der blev jublet, hoppet og råbt rigtig højt i familien Colkærs stuer i Tarm, da 18-årige Jonas sent fredag aften kom endnu et stort spring længere mod toppen af verdenspoppen i e-spillet Fortnite.

I maj kvalificerede Jonas Colkær sig til World Cup i Fortnite Solo, hvor man spiller alene. Fredag aften kvalificerede han sig så også - som den eneste dansker - i duo, hvor man spiller to og to sammen.

Med denne kvalifikation har den unge tarmbo allerede nu sikret sig 550.000 danske kroner - men de kan blive til meget mere, hvis han gør det godt i New York, hvor verdensmesterskaberne finder sted fra den 26. til den 28. juli.

Præmiepuljen ved turneringen er på 30 millioner dollars - svarende til lige knap 200 millioner kroner. Ender Jonas som vinder - og dermed som den bedste solo-spiller i Fortnite - kan han tage tre millioner dollars - svarende til cirka 20 millioner kroner - med sig hjem.

- Epic Games betaler alle omkostninger for ham på hele turen. Fly, hotel - alt er booket. Nu skal han bare træne hårdt og målrettet hver dag indtil de to dage i New York, siger en jublende glad storesøster Pernille Colkær til Dagbladet fredag aften.

Som indehaver af Pure Performance Fitness i Tarm ved hun selv en hel del om det at træne hårdt og målrettet - og hun har selvfølgelig selv bestilt tur til New York til den store begivenhed, så hun kan heppe på og støtte sin bror.