SKJERN: En 18-årig mand fra Skjern blev anholdt for en kort bemærkning natten til søndag. Den unge mand ødelagde nemlig sidespejle på nogle biler, der holdt på Møllegade. Han blev dog opdaget og for at få styr på erstatningskravet fra bilejerne, valgte politiet at anholde ham. Den 18-årige og bilejerne fik styr på sagerne, og den unge mand kunne gå hjem. Dog med en bøde for at overtræde ordensbekendtgørelsen.