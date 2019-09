Lyne: 170.000 kroner. Så mange penge lykkedes det for Lyne Friskole at samle ind i fredags, da der blev holdt cykelsponsorløb i Strellev Cykel- og Fritidspark.

- Vi har to fokusområder, som pengene skal gå til. Det første er udbygning af it-værktøjer. Vi skal have nogle nyere iPads, men vi ved ikke hvor mange. Vores andet fokusområde er legepladsen. Vi skal sørge for, at der bliver ved med at ske noget, og den skal passe til antallet af elever. Vi har snakket om et kolbøttestativ, siger Gitte Thrane, der er formand for Lyne Friskoles bestyrelse.

Inden sponsorløbet havde bestyrelsen håbet på, at man lige akkurat ville kunne samle 100.000 kroner ind. Med de 170.000 kroner er der naturligvis penge til mere, men hvad de skal gå til, har bestyrelsen endnu ikke haft mulighed for at snakke om.