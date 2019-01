17-årig kassemedarbejder chikaneret af kunde på grund af sin barm

Ringkøbing: Selvom MeToo-bevægelsen fejer henover verden og fordrer respektfuld opførsel over for kvinder, er der stadig mænd derude, der ikke har fattet budskabet.

En 17-årig kvinde fra Ringkøbing var fredag eftermiddag udsat for sexchikane fra en mandlig kunde, da hun passede sit job som kasseekspedient i Super Brugsen.

Den unge kvinde valgte efterfølgende at berette om episoden på en Facebook-gruppe og skrev direkte henvendt til manden:

"Du troede, du kunne tillade dig at kommentere på en 17-årig piges barm. Jeg håber, du har det rigtigt skidt med dig selv. Jeg har altid haft en stor barm, og det er ikke noget, jeg selv har lært at elske endnu, så 'undskyld' at min arbejdsskjorte måske ikke lige sad løst nok rundt om barmen," skrev hun og fortsatte:

"Du spurgte, 'om du skulle tage sikkerhedsbriller på, fordi du var bange for, at mine knapper i skjorten ville springe op i dit hoved'. Jeg var tom for ord. Trods det, at jeg havde frygtet dette øjeblik og havde tænkt på et godt svar, blev jeg målløs".

Hendes beretning fik debatten til at blusse op i en sådan grad, at administratoren valgte at slette tråden.

Kvinden, der ønsker at være anonym, men hvis identitet er kendt af Dagbladet, fortæller:

- Han så meget normal ud, mellem 50 og 60 år, og konen var med. Jeg sad og ekspederede og var venlig og smilende, og så siger han 'skal jeg tage sikkerhedsbriller på?' Jeg tænkte umiddelbart på noget med fyrværkeri og spurgte 'hvad mener du?'. Så pegede han direkte ned på min barm og sagde, han var bange for, at mine knapper ville springe op i hovedet på ham. Jeg kunne ikke forestille mig, at en ældre mand ville sige sådan noget. Det kunne unge drenge måske finde på. Jeg var simpelthen i chok.

- Jeg har virkelig haft svært ved at acceptere mine bryster og har været udsat for mobning i folkeskolen, så kommentaren ramte virkelig mit ømmeste punkt.

- Jeg kan så mærke, at jeg har brug for at komme ud på toilettet og græde nogle tårer, men der er problemer med at finde en afløser for mig, så jeg sidder i kassen endnu ti minutter, hvor jeg anstrenger mig for ikke at bryde ud i gråd. Da jeg så kommer ud på toilettet, er mit blodtryk så højt, at et blodkar i næsen er bristet, så det bløder. Jeg må ud i frokostlokalet og bede om hjælp. Personalet er der med det samme og får mig til læge, for det bløder meget, fortæller hun.

Hun taler efterfølgende med sin chef, som forklarer, at hvis noget lignende sker igen, skal hun råbe højt, hvorefter det vil blive påtalt over for kunden.

- Og så vil han få besked på, at han ikke skal sætte sine ben i butikken igen. De accepterer ikke den slags over for personalet. Jeg er lettet over, at de tager så pænt imod det og bakker mig op.

En gennemgang af videoovervågningen bekræfter, at kunden faktisk pegede ned på hendes barm.

Kvinden ønsker sin beretning frem i offentligheden, fordi hun mener, at mænd - og kvinder også - bør tænke sig om, inden de kommenterer på andres udseende i det offentlige rum.

- Det er grænseoverskridende at stå frem med en så privat ting, men nogen skal stille sig op og sige 'det skal bare stoppes'. Og for mig handler det ikke kun om, hvad mænd kan finde på at sige til kvinder. Generelt kan kvinder også være spydige. I folkeskolen var det piger, jeg blev drillet af på grund af mine bryster. Derfor skal man bare tænke over generelt, at noget kan såre folk. I mit tilfælde var det min barm. Men generelt er det ikke passende at kommentere på folks udseende, uanset hvad det er.

Hun har lørdag været på arbejde igen.

- Når kunderne kommer, kan man jo ikke lade være med at kigge efter ham. Man kan jo ikke løbe nogen steder hen, når man sidder i kassen. Men nu ved jeg, at jeg bare skal råbe højt. Arbejdspladsen bakker mig fuldt ud op om det, siger hun.