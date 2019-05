Tarm/Oslo: Der er træthed at spore i stemmen hos 17-årige Jonas Colkær Thomsen fra Tarm. Siden i søndags, hvor han kvalificerede sig til World Cup-stævnet i computerspillet Fortnite i New York den 26. - 28. juli i år, har den stået på fejring og træning.

Fortnite er et online skydespil, som så dagens lys i 2017. Spillet findes i tre forskellige udgaver med det mest populære i form af udgaven kaldet "Battle Royal". Spillet opererer i en såkaldt 'openworld', som giver spilleren friheden til at bevæge sig frit omkring i en simuleret virkelighed. Formen giver friheden til selv at vælge, hvordan eller hvornår spillets mål skal opnås, ligesom man har mulighed for udvikle sin karakter og dens adfærd i den retning, man ønsker. Her sendes 100 spillere ud fra et fly og sendes mod en øde ø. Alle spillere kæmper mod hinanden i jagten på at blive sidste overlevende i banen. For at klare sig skal de enkelte spillere selv finde blandt andet våben og materialer som træ, mursten og metal, som kan bruges til taktiske formål, eksempelvis beskyttelse for de andre. World Cup-stævnet finder i 2019 sted den 26.-28. juli på tennis-stadionet 'Arthur Ashe Stadium' i bydelen Queens i New York. Til stævnet vil de 100 bedste solo-spillere og de 50 bedste duo-spillere, som er folk, der spiller i grupper, dyste. Præmiesummen til turneringen er lige knap 200 millioner kroner. Hovedpræmiepuljen for solo-spillerne er 3 millioner dollars - svarende til cirka 20 millioner danske kroner.

- Jeg tror ikke, jeg har forstået det helt, før jeg kommer til at stå der til turneringen. Men det er en drøm at komme med til sådan en finale, siger han.

- Det er specielt at have kvalificeret sig til. Jeg havde håbet på det, men jeg havde ikke regnet med det. Så det er for sindssygt, siger Jonas Colkær Thomsen og forklarer, at han og holdet 'skreg og hoppede rundt', da placeringen var i hus.

Her var det alle mod alle, og med en endelig placering på en tredjeplads ud af 3000 deltagere i søndagens turnering kan Jonas nu booke billet til New York og spille mod de bedste i verden om hæder, ære, om følgere på de sociale medier - og om rigtig, rigtig mange penge.

Med blot et års erfaring fra det populære skydespil Fortnite i rygsækken fik Jonas for tre måneder siden tilbud om en kontrakt hos det professionelle gaming-hold N47 fra Norge.

- Der er også mange, der kommer til at se Fortnite-streamet, så det kommer selvfølgelig også til at påvirke ens Socialmedia- profil. Det er egentlig det vigtigste for mig. Pengene er bare bonus, siger han.

- Det er vigtigere at nå toppen. Det er ikke alle, der kan sige, at de har prøvet at være i top 10 i verden i et spil, men der er mange, der kan sige, at de har vundet millioner, siger Jonas Colkær.

- Det her ændrer jo ens liv. Det er mange penge for en 17-årig knægt, siger Jonas Colkær.

Alene ved at have kvalificere sig til finalen i New York sikrer Jonas en præmiesum på 350.000 danske kroner. Men det er vand ved siden af de præmier, der ellers er udsigt til.

Skruer op for træningen

Den daglige træning løber op på otte-ti timer foran skærmen. De mange timers træning har bragt ham langt, men hvis han skal have forhåbninger om at nå en flot placering til World Cuppet, så skal der lægges flere kræfter i.

- Jeg kommer nok til at træne mere end nogensinde, for jeg vil gerne vinde turneringen - eller i hvert fald komme i toppen. Det er jo nu, det gælder, siger Jonas.

I et interview med TV2-Norge fortæller holdet, at de forsøger at optimere ved at benytte sig af blandt andet mentaltræning og ernæringsfysiologi for at få de små marginaler med. Men det kan blive svært at få flere timer i fingrene, erkender Jonas. I stedet bliver der skruet op på kvaliteten af træningen.

- Jeg vil spille mere seriøst og ikke så meget for sjov. Hvis man træner mange timer, kan det let blive for meget.

Derfor vil han bruge mere tid på at spille på nogle såkaldte "discord-servere", som giver adgang til kampe mod Fortnite-spillere indenfor top 300 i Europa.

- Så kan man få noget kvalificeret træning, for det er udelukkende gode spillere, man spiller imod, når man øver sig, siger han.

Der er nemlig ét klart mål med gamingkarrieren: At kunne leve af den.

- Det vil jeg i hvert fald gerne, hvis det bliver en mulighed. Det er det her, jeg altid gerne har villet, siger Jonas Colkær.