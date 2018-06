1625 ryttere på rekordvarm tur rundt om fjorden

Vejret viste sig fra sin mest gavmilde side, da 29. udgave af motionscykelløbet Fjorden Rundt blev afviklet lørdag - med 1625 deltagere.

Ringkøbing-Skjern: "Husk at drikke rigeligt med vand - også i aften. Vi ses til en super dag." Ind i mellem kan det være klogt og fornuftigt at lytte til en cykelrytter med en del år på bagen, når man sætter sig for at gennemføre en 105 kilometer lang tur rundt om Ringkøbing Fjord i tæt ved 30 graders varme. Sådan én er Øjvind Lauridsen; en erfaren herre på 71 år og særdeles aktiv formand i Mejrup Cykel Club, der havde hele 26 ryttere med til start i lørdagens udgave nummer 29 af det populære motionsløb Fjorden Rundt. Formaningen sendte Øjvind Lauridsen ud via Facebook fredag aften - velvidende, at der var udsigt til en brandvarm udfordring i det yderste Vestjylland. Da jeg møder ham ved startområdet foran banegården i Skjern lørdag morgen, er han ved godt mod, og han ligner en mand med styr på væskebalancen: - Det skal nok blive godt. Det er en flot dag, lyder det fra Øjvind Lauridsen, der i 1984 bosatte sig med sin familie i landlige omgivelser i Spjald. Dér og i Videbæk arbejdede han i en årrække som berider på fuld tid, inden han sadlede om og blev værktøjsmager hos KP Komponenter A/S. I dag bor han og hustruen i Holstebro.

Udsigt til ekstrem varme Traditionen tro er det K.E. Kristensen, der står for at sende rytterne godt af sted fra Skjern, der er én af fire mulige startbyer i Fjorden Rundt. Som en erfaren medarrangør har også han et vågent øje på vejrudsigten: - Det bliver ekstremt varmt, og vi har faktisk gjort det, at dem, der er hjælpere ude på ruten, de har - for første gang nogensinde - fået væske med ud i dag, siger K.E. Kristensen og tilføjer: - Vi har altid ønsket, det skulle være fint vejr, og vi har altid ønsket, at det skulle være vindstille, og nu får vi så hele paletten i dag. Det er fremragende. Igen og igen formaner K.E. Kristensen via højttalere de mange deltagere om at huske at drikke rigeligt undervejs. Og hvis man løber tør, er det muligt at holde ind ved depoter i Bork Havn, Hvide Sande eller Ringkøbing. Klokken 18 minutter over ni klikker Øjvind Lauridsen sine cykelsko i pedalerne på sin sorte racer model Scott Foil. Nu skal mand og materiel vise, om han og cyklen kan stå distancen.

Ambulancer rykker ud Helt vindstille er det ikke ude på ruten. Men den skiftende vind er blid og sommervarm, og som cykelrytter kan man ikke ønske sig bedre forhold. Skjern Enge tager sig smukt ud under den blå himmel, og i Bork Havn er et klappende publikum mødt talstærkt op; den slags luner også, når man er lidt presset. Til gengæld er det ikke rart at høre lyden af to ambulancer, der er på vej med akut hjælp til ryttere, der angiveligt er røget alvorligt ud af kurs i et styrt. Den gruppe ryttere, jeg sidder med i, passerer uheldsstedet med nedsat fart, og fortsætter så ellers mod Nymindegab, der er det sydligste punkt på ruten. Motionsryttere og bilister er ikke altid de bedste venner, og ude på kystvejen op mod Hvide Sande er den gal igen. En hollandsk bil med en mand bag rattet sætter provokerende farten ned, så det bagvedkørende felt på det nærmeste går i stå, skønt han har åbne muligheder for at glide forbi slangen af Fjorden Rundt-deltagere uden problemer. Pludseligt gasser han voldsomt op og dytter igen og igen, inden han forsvinder.