150 gæster skabte seks meter kagebord til Sjov Søndag

- Tanken med Sjov Søndag er, at vi inviterer vores naboer og især vores nye naboer, områdets tilflyttere, til en anderledes søndag, hvor vi i uformelle rammer kan lære hinanden bedre at kende, sagde Sven Erik Olesen, formand for Aktiv Faster, der står for arrangementet sammen med Faster Børn og Faster Boldklub & Gymnastikforening.

Vuggestue til april

Fasters Børn åbnede for skolen og børnehaven, ligesom der var mulighed for at høre om Fasters børns nye vuggestue, der er klar omkring 1. april.

- Det har været en fin dag med stor tilslutning fra mange sider. Især er det godt at se, at flere af vores nye tilflyttere er med og benytter dagen til at involvere sig og lære endnu flere at kende, sagde leder af Fasters Børn, Mads Eriksen.

- Det er en fornøjelse, når et samarbejde mellem vores lokale institutioner og foreninger lykkes. Det er et enkelt koncept, og når folk bakker op, er det med til at binde lokalsamfundet endnu tættere sammen, sagde Sven Erik Olesen.