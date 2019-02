15 lokale foreninger får en halv million kroner: Sådan er de fordelt

Lokalforeningspulje

En politisk aftale mellem regeringspartierne samt DF, S, SF og RV betød, at der kunne oprettes lokalforeningspulje, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer kunne uddele til deres lokalforeninger.For at spare administrationsudgifter gik idrætsorganisationerne DIF og DGI sammen om at etablere DIF og DGI's foreningspulje. Herfra uddeles midlerne til idrætsforeningerne på baggrund af ansøgninger, og i 2018 blev alle de knap 44 millioner kroner, der var tilgængelig i puljens første år, bevilget efter overvældende interesse fra foreningerne.



Den 1. marts 2019 åbner DIF og DGI's foreningspulje igen for ansøgninger. Nærmere information om puljen, der foreløbig løber frem til og med 2021, findes på de to idrætsorganisationers hjemmesider.