15 job på vej til Skjern: Strandbygaard køber Brande-firma

SKJERN: 15 arbejdspladser er på vej til Skjern. Det sker i forbindelse med, at Strandbygaard overtager Bestsellers Printhouse i Brande.

BS-Printhouse tilbyder mange forskellige løsninger indenfor digital offsettryk, print, storformat, efterbehandling og logistik.

Strandbygaard ønsker ved købet især at styrke produktionskapaciteten inden for det, man kalder point of sale-materiale; det vil blandt andet sige bannere, gulvreklamer, klistermærker, plakater, streamers, vinduesfolie, reklameflag og figurskårne skilte placeret ved forretningers kassesluser.

De næste cirka seks måneder vil Strandbygaard udføre print-produktion fra Bestsellers lokaler i Brande.

Senest den 28. februar 2019 er det aftalt, at produktion og medarbejdere flytter til Strandbygaard i Skjern.

Her er man blevet færdig med en bygningsudvidelse, hvor der også er investeret i maskiner til bogproduktion, så der er god plads til de nye kolleger.

Strandbygaard Grafisk fik i 2017 en ny strategisk samarbejdspartner, idet Emballagegruppen A/S overtog 65 procent af aktierne i virksomheden, mens Ole Strandbygaard og Claus Scotwin fortsatte som medejere og direktører i den nye konstellation.

- Emballagegruppen vil os, og de vil udviklingen i Skjern. Vi bevarer arbejdspladserne i Skjern, og vi kan udvikle hinanden. Det er sjovere at være en del af det, end at stå udenfor, sagde Ole Strandbygaard og Claus Scotwin dengang til Dagbladet.

Og nu er der altså flere aktiviteter og arbejdspladser på vej til Skjern.