13 landskampe i januar: Skjern-anfører har spillet sig i form med VM-sølv

Bjarte Myrhol returnerer for fuld styrke fra VM, hvor han og Norge for andet verdensmesterskab i træk blev den lille i finalekampen mod en værtsnation. - Jeg er skuffet over præstationeni finalen, og så håber jeg, at skuffelsen på et tidpsunkt vil stoppe, og jeg vil blive tilfreds med januar som helhed og de medaljer, vi fik, siger Bjarte Myrhol. Arkivfoto: Jørgen Kirk