1000 patienter skal finde ny læge: Politiker er bekymret for de ældre

Mange er bekymrede for de ældre borgere, når der skal være lægevalg i Skjern. Regionsrådsformand garanterer, at man vil forsøge at minimere ulemperne, og Ældrerådet vil arbejde på en løsning.

SKJERN: Når 1000 patienter fra Tinghuslægerne 1. august skal finde ny læge i Skjern, er der frygt for at de ældre, som har det svært med it, kommer til at stå bagerst i køen og i værste konsekvens få en læge i lang afstand fra Skjern.

Nogle ældre borgere er fritaget for digital post, men der er også ældre, som har digital adgang, men ikke er så sikre på at bruge it, at de kan komme igennem i den erfaringsmæssigt korte tid, der er at vælge læge i.

Det bekymrer Marianne Karlsmose, regionsrådsmedlem for Kristendemokraterne.

- Det er ikke alle, der kan skynde sig, siger Marianne Karlsmose.

Hun har netop fået svar på en række spørgsmål, som hun har stillet regionsrådsformand Anders Kühnau (S) om lægesituationen, herunder adgangen for de ældre.

Regionsrådsformanden svarer hende, at regionen vil forsøge at udligne de ulemper, der er for borgere, som er undtaget for digital post og dermed får informationer leveret som et brev i deres postkasse.

Der åbnes først for lægevalget en uges tid efter, at brevene er sendt ud, og desuden vil regionen sørge for, at Borgerservice løbende vil blive orienteret op til lægevalget, hvor borgerne kan henvende sig.