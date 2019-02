Tinghuslægerne afleverer et ydernummer til Region Midtjylland, da arbejdspresset er blevet for stort, og lægerne frygter for fagligheden.

SKJERN: Alt for mange patienter i kartoteket får nu Tinghuslægerne i Skjern til at sige stop.

Gennem fem år har lægehusets tre læger skullet arbejde for fire læger, da huset har haft fire ydernumre, og trods langvarig dialog med Region Midtjylland er der blot kommet endnu flere patienter til.

I tal er der hvert år kommet 100 nye patienter til. Derfor ser de tre læger ikke anden udvej end at aflevere et ydernummer, og det betyder, at 1. august skal 1000 patienter i lægehuset ud for at finde en ny læge.

- Med den patientandel, vi har, kan vi ikke tilbyde den service, vi gerne vil, siger læge Susanne Krogsgaard.

Det er altid muligt at få en akuttid i lægehuset, men til andre ting, såsom børneundersøgelser og årstjek for kronikere, er der en ventetid på op til seks uger.

Desuden er der meget lang ventetid i telefonkøen, når patienterne ringer.

Lægehuset har ansat tre sygeplejersker og en laborant, men heller ikke det har kunnet afhælpe arbejdspresset tilstrækkeligt, da det er læger, der er behov for.

Tilmed har lægehuset fået flere opgaver fra sygehusene. Lægerne frygter, at det kan gå ud over fagligheden overfor patienterne, og den vil man ikke gå på kompromis med.

- Vi er kede af det, men for at behandle dem, vi har, bedre, er der ingen anden udvej. Vi kan ikke byde patienterne det, fastslår Susanne Krogsgaard, der sammen med de øvrige læger har arbejdsuger, der langt overstiger 37 timer ugentligt.

Konkret kommer det til at foregå således, at alle 5800 patienter får et brev. Rent teknisk kommer Tinghuslægerne til at fungere som et helt nyt lægehus, der begynder på ny, og det betyder, at der er først-til-mølle-tilmelding fra patienterne, indtil de 5000 pladser er fyldt op, og der lukkes for tilgang.

- Hvad regionen vil gøre med resten af patienterne, det kan vi ikke svare på, men det er den eneste løsning, der er tilbage, siger Susanne Krogsgaard.