100 vestjyder indviede nyt netværk med kajakpolo og kongespil: Jeg er positivt overrasket

Flere unge voksne skal flytte til kommunen, og nu øger kommunen også indsatsen for at holde på de unge, der i forvejen lever her.

For torsdag eftermiddag og aften holdt kommunens nye arrangementsklub for unge voksne mellem 20 og 35 år nemlig debutarrangement. Klubben Inwestjylland skal gøre det lettere for unge at finde nye bekendtskaber. For i en kommune, hvor mange unge flytter væk for at læse, kan de unge, der bliver, godt have svært ved at vinde nye venner. Og hvis man er flyttet hertil, kan man også have brug for at finde ud af, hvad man egentlig kan lave her i kommunen.

RINGKØBING: Våddragter, volleyball, og en vind, der både spillede folkene på fjorden og ved kongespillet i rådhushaven et puds. 100 unge voksne vestjyder hyggede sig torsdag i rådhushaven eller prøvede kræfter med stand up paddle, kajakpolo eller roning på Ringkøbing Fjord.

- Som kommune er vi altid så fokuserede på, hvem der skal flytte hertil, at vi nogle gange glemmer dem, der allerede er her. Der bor unge mennesker i Ringkøbing-Skjern, som gerne vil blive her. Jeg synes, arrangementet demonstrerer, at hov, der var måske noget, vi havde overset. Det er lidt pudsigt.

Den 55-årige viceborgmester Søren Elbæk (S) kunne godt selv have brugt en klub for unge vestjyder, da han som ung boede i Skjern. For her mødtes han enten med gutterne i fodboldklubben eller mødtes med mennesker i byen. Netværker på tværs af eksempelvis foreninger var der ikke rigtig. Foto: Jørgen Kirk

Folk hyggede sig fra start

Frederik Osmundsen er med i initiativgruppen bag klubben Inwestjylland. Selv er han vokset op i Lønborg, spiller fodbold og har fået netværk derigennem og på sin arbejdsplads i Ringkjøbing Landbobank. Men han er godt klar over, det ikke er lige nemt at finde en ny omgangskreds uden for de klassiske sportsgrene:

- Og så er det også bare sjovt at prøve noget andet. Der er ikke så mange, der kommer ud og laver stand up paddle eller sejler i kajak til hverdag, selvom vi her i kommunen bor ud til vandet. Det er også nemmere at prøve det til sådan et arrangement som vores end at melde sig ind i en kajakklub, siger Frederik Osmundsen.

De rundt regnet 100 deltagere på vandet eller i haven var en passende flok, for der var nok folk til, at man kunne møde nye mennesker, uden arrangement var for stort til at man kunne hygge sig, synes Frederik Osmundsen. Allerede ved velkomsten i rådhushallen var der da også småsnak ved de mange rundborde.

- Det var dejligt, for folk skal hygge sig og være glade for at være her. Jeg var positivt overrasket over, at der kun gik to minutter, før folk hyggesnakkede inde i hallen, siger Frederik Osmundsen.