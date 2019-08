RINGKØBING: - Det bliver en spændende rejse. Dagens vestjyske underdrivelse tilhører vist tre dristige kvinder fra Skjern: Anette Lotterup Nielsen, Anita Løvenhardt og Anette Axelsen, der lørdag morgen klokken 7.30 begav sig ud på et fysisk og psykisk udfordrende eventyr, de færreste vist tør give sig i kast med: De deltager i lørdagens Ultraløb Ringkøbing Fjord Rundt på 100 kilometer distancen! De tre vestjyske kvinder er medlemmer af Skjern Løbeklub, og er erfarne løbere, der alle har løbet maraton. Men fra 42,2 kilometer til 100 kilometer er der et stykke vej. Så hvad får dem til at deltage i en sådan udfordring? - Det spørger vi også os selv om! Men vi har egentlig længe talt om at deltage, og tog beslutningen i maj, siger Anette Nielsen. Anette Nielsen, Anita Løvenhardt og Anette Axelsen er dog enige om, at det drejer sig om at komme helt ud på og over grænsen. - Der er mange ubekendte, når man deltager i sådan et løb, men det er vanvittigt spændende at give sig selv sådan en udfordring, siger Anette Axelsen. - Vi har haft mange løbeture sammen, og vi har aftalt at følges ad, så langt vi kan, så må vi se, tilføjer Anita Løvenhardt.

Svend Dalgaard fra Ringkøbing gør klar til at løbe fjorden rundt for tredje gang; eller rettere fjerde, for han deltog også i vinterens Cannonballløb.

Vestjyske veteraner De tre kvinder fra Skjern var ikke de eneste lokale, der havde kastet sig ud i ultraløbs-eventyret. To andre deltagere, Svend Dalgaard fra Ringkøbing og Thomas Lykkeberg fra Spjald havde før været med. Svend faktisk de to foregående gange, mens Thomas vandt løbet i 2017. - Det gør jeg ikke i år; der er mange flere med, og for mig handler det om, at det skal være en hyggetur; jeg skal have mig en god snak med Svend, fastslog Thomas Lykkeberg med et smil, mens han satte et rundstykke til livs før starten. Den snak glædede Svend Dalgaard sig til. - Man har masser af tid til at snakke med folk på så lang en tur, fastslog han. - Jeg føler mig så klar, som jeg kan blive; så må vi se, hvordan det går, fortsatte Svend Dalgaard. Alle deltagerne var enige om en ting: Varmen bliver den stor udfordring. Der var tåge fra morgenen af, men udsigten til temperaturer på 25-26 grader ude på ruten kunne godt give betænkeligheder. - Man skal i alt fald sørge for at få drukket nok undervejs, sagde Svend Dalgaard.

Thomas Lykkeberg fra Spjald får sig lige nogle hurtige kulhydrater inden start på løbet.

Rekordmange deltagere Løbets arrangør, Thomas Lønbæk, kunne glæde sig over, at aldrig har så mange været med til løbet før. Klokken 7.30 kunne han sende ikke færre end 80 løbere fra 10 forskellige nationer ud på 100 kilometerruten. Men løbet tilbyder også flere andre distancer: Klokken 11.00 starter Ringkøbing Fjord Rundt 60 kilometer fra Bork Havn, klokken 16.00 starter Ringkøbing Fjord Maraton fra Kongevejens Stadion, og Klokken 18.00 lyder startskuddet til Ringkøbing Fjord Halvmaraton. Første løber ventes i mål omkring klokken 17.00 og sidste løber omkring klokken 22.30. Interesserede er meget velkomne til at kigge forbi Kongevejens Stadion i løbet af dagen og aftenen for at kigge på og heppe på løberne, og det samme gælder selvfølgelig ude på ruten, understreger Thomas Lønbæk. De hårdt prøvede løbere har brug for al den opmuntring de kan få, så klapsalver og opmuntrende tilråb er mere end velkomne!

Løberne gør klar til at begive sig ud på de 100 kilometer.

En selfie før start!

Thomas Lønbæk giver de sidste instruktioner.

En sidste banan før starten.

Så er det lige før!

De første løbere på prologen gennem Ringkøbing med Thomas Lønbæk på cykel.

Morgenfriske ringkøbingensere kunne oplevere løberne passere gennem byens gader.

Udlevering af startnumre i Vesterhavshallen.