- Vi skal ikke lægge hele sogne øde: Kommunen ønsker retningslinjer for solcelleanlæg

- Men det er klart, at vi skal have styr på udviklingen. Fra politisk hold har der været forslag om en temaplan, men det kan vi ikke lave, da der ingen regler er på området. I stedet skal vi have en drøftelse af, hvilke retningslinjer vi ønsker, der skal være gældende på området. Til det formål skal vi blandt andet indhente oplysninger om, hvordan de gør i andre kommuner, siger udvalgsformanden.

- Interessen for solcelleanlæg er stor, og vi hører om, at der er planer om anlæg, der endda er større end det i Gestenge, siger han.

Det kæmpeanlæg, som en gruppe lodsejere i samarbejde med GreenGo Energy ønsker at etablere i Gestenge mellem Stauning Lufthavn og Dejbjerg, og som ifølge planerne skal være på omkring 400 hektar, er bare det første af mange, mener formanden for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S).

Alle skal kunne være der

John G. Christensen lægger ikke skjul på, at retningslinjerne formentlig vil indebære, at der vil være landskaber i kommunen, hvor der ikke vil kunne etableres solcelleanlæg.

- Vores holdning er, at der både skal være mulighed for etablering af solcelleanlæg - og for, at folk kan bo i nabolaget. Vi skal have det gjort så fornuftigt, at vi ikke lægger hele sogne øde.

John G. Christensen er personligt tilhænger af solcelleanlæg.

- Vi skal have solcelleanlæg, og vi skal endda gerne have mange. Men de skal placeres der, hvor landmændene måske ikke så godt kan udnytte jorden og på en sådan måde, at folk ikke får ødelagt udsigten, siger han.

Hvornår retningslinjerne kan være udarbejdet, tør han ikke sige.

- I den nærmeste fremtid, siger han.

Anlægget ved Gestenge er ifølge planerne på 400 hektar - altså fire kvadratkilometer svarende til 800 fodboldbaner. Får det den størrelse, vil det kunne producere 365.000 MWh om året.