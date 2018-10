Zorniger om hård Brøndby-tid: Succesoplevelse vil rykke os

Brøndbys cheftræner mener, at en succesoplevelse søndag mod AaB kan hæve holdets niveau for hele sæsonen.

Brøndby har tabt de seneste tre kampe i Superligaen og er raslet ned på en niendeplads før søndagens udekamp mod AaB.

Efter nederlagene til Sønderjyske, AGF og AC Horsens håber cheftræner Alexander Zorniger på en snarlig succesoplevelse.

På vejen mod sølvmedaljerne i de to seneste sæsoner har Zorniger hæftet sig ved bestemte kampe, der i hver sæson har rykket ved kulturen og spillestilen på Brøndby-holdet.

- Sportsligt havde vi i de to sidste sæsoner nogle kampe, der hjalp os med at få kulturen og spillestilen helt ind under huden.

- Den succesoplevelse har vi stadig til gode i denne sæson, siger Zorniger til klubbens hjemmeside.

Han forklarer, at en succesoplevelse vil rykke meget på spillernes tro.

- For det handler ikke blot om, at vi i trænerteamet skal sige til spillerne, at vi skal være bedre til det ene eller det andet.

- Det handler også om, at vi som hold savner en succesoplevelse på banen, da det vil kunne rykke rigtig meget på troen, der er i holdet, mener tyskeren.

På træningsbanen har Zorniger forsøgt at justere nogle ting i Brøndbys spil, som skal sikre holdet point mod AaB.

- Vi har arbejdet på at være mere kompakte i vores defensiv, så vi undgår alt for mange mand-mand-situationer, og så har vi arbejdet på at spille med større fart i vores offensiv.

- Vores måde at tænke og praktisere fodbold på er uforandret, og vi har praktiseret vores spillestil i to år med stor succes. Så nu handler det om, at vi i efteråret skal arbejde os tilbage til samme niveau, siger han.

AaB har fået en lovende start på Superligaens grundspil og indtager en øjeblikkelig tredjeplads før mødet med Brøndby.

Der er kampstart i Aalborg søndag klokken 18.