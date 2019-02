Alexander Zorniger blev mandag fyret i superligaklubben Brøndby IF.

Men tyskeren vil se tilbage på sin tid i klubben med glæde, siger han på et pressemøde mandag.

- Der er ingen grund til ikke at se tilbage med et stort smil på de seneste to et halvt år. Det er en stærk klub. Jeg krydser mine fingre for klubbens fremtid, siger Zorniger.

Han kom til klubben i sommeren 2016, og i den seneste sæson førte han klubben til pokaltitlen og en andenplads i Superligaen.

Men resultaterne er udeblevet i den indeværende sæson, og det var årsagen til fyringen.

Zorniger håber, at Brøndby formår at vende situationen, hvor holdet lige nu er placeret på fjerdepladsen.

- Held og lykke med resten af sæsonen. Jeg er sikker på, at klubben vil færdiggøre den vej, vi er startet på.

- Jeg er en glad mand for at have fået lov til at være træner her i Danmark, i Brøndby og tæt på København, siger Zorniger.

Han er glad for, at klubben gav ham lov til at sige farvel på pressemødet - ikke mindst til de mange fans, der har støttet ham gennem tiden i Brøndby.

- Vi havde to fantastisk år. Dette her var lidt mere svingende.

- Jeg har haft total støtte over en lang periode. Og det kan godt være lidt svært, når man har en træner som Alexander Zorniger, siger tyskeren.