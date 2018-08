Zohore debuterer i Premier League i ørkenvandring

Den danske angriber Kenneth Zohore spillede lørdag eftermiddag sin første kamp i Premier League.

Zohore og tilskuerne på danskerens hjemmebane i Cardiff måtte vente indtil tillægstiden med at få noget at juble over. Her brændte Newcastles Kenedy et straffespark, så en ellers chancefattig kampe endte 0-0.

Zohore var ikke med i første spillerunde i udekampen mod Bournemouth, og derfor var opgøret mod Newcastle den eneste mulighed for at vise sig frem for landstræner Åge Hareide, som mandag udtager sin første trup efter VM.

Cardiff-angriberen var med i VM-bruttotruppen, men blev ikke udtaget til slutrunden.

Zohore spillede stabilt i sin Premier League-debut, og flere gange brugte han sin enorme fysik til at skabe ravage.

Til gengæld så han ikke skarp ud, da han i det 54. minut fik en god mulighed for at blive kampens første målscorer, men han mistimede sit frie hovedstød og sendte bolden til målspark.

Vilkårene for en dansk scoring blev bedre 12 minutter senere, da Newcastle blev reduceret til ti mand efter en grim tackling af Isaac Hayden, som modtog et direkte rødt kort.

Tre minutter før tid var Zohore tæt på at score efter et hjørnespark, men hans pressede afslutning blev blokeret på stregen af en forsvarsspiller.

I det femte minut af tillægstiden fik Newcastle straffespark. Kenedy sparkede svagt midt i målet, og målmand Neil Etheridge blev Cardiffs helt med en nem parade.

Selv om det var 24-årige Zohores første kamp i Premier League, har han allerede en lang karriere på seniorplan bag sig. Han debuterede for FC København for otte og et halvt år siden i en superligakamp mod AGF.

Siden blev han solgt til Fiorentina og spillede ungdomsfodbold i Serie A-klubben, før han nåede lejemål i Brøndby og IFK Göteborg, inden han permanent skiftede til OB.

Herfra blev han solgt videre til belgiske Kortrijk, fordi Cardiff var ramt af et transferforbud og derfor måtte leje Zohore af belgierne i første omgang, inden et skifte blev gjort permanent.