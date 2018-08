Zlatan Ibrahimovic nægter at spille på kunstgræs

Fodbold blev ikke skabt for at blive spillet på kunstgræs, siger den svenske angriber, og dropper kamp i MLS.

Los Angeles Galaxy må undvære sin svenske superstjerne Zlatan Ibrahimovic i weekendens udekamp mod Seattle Sounders i den amerikanske fodboldliga MLS. Årsagen er det underlag, som kampen skal spilles på.

Det skriver avisen Los Angeles Times ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Tidligere denne uge fortalte Ibrahimovic, at han ikke bryder sig om at spille på kunstgræsbaner, som flere MLS-klubber, deriblandt Seattle, har valgt frem for almindelig græs.

- Alle baner med kunstgræs er dårlige for mig. Det er ærgerligt, at vi spiller visse kampe på kunstgræs. Fodbold blev ikke skabt for at blive spillet på kunstgræs, sagde Zlatan Ibrahimovic.

Om hans modvilje mod det specielle underlag skyldes frygt for at pådrage sig en alvorlig skade igen, sagde han ikke noget om.

I april 2017 beskadigede Ibrahimovic et korsbånd i sit ene knæ i en kamp for Manchester United mod belgiske Anderlecht. Efter en vellykket operation i USA gjorde han cirka syv måneder senere comeback for den engelske klub.

I marts i år ophævede United hans kontrakt, hvorefter Ibrahimovic skiftede til Los Angeles Galaxy.

- Indtil videre har jeg afstået fra at spille på kunstgræs herovre med undtagelse af et kort indhop (på 18 minutter, red.) i Portland. Og det var det værste kunstgræs, jeg nogensinde har spillet på, siger han.

Den 36-årige svensker er ikke ene om at have et anstrengt forhold til kunstgræs.

Superligaklubben Vejle Boldklubs italienske træner, Adolfo Sormani, har samme indstilling.

- Det har, i min optik, intet med fodbold at gøre. Det handler ikke om romantik, men også hele grundkernen i fodbold. Når det så er sagt, så er det naturligvis bedre at have kunstgræs at spille på end en bane, som er håbløs, sagde han ifølge Ekstra Bladet midt på ugen før Vejles udekamp mod FC Nordsjælland på søndag.

Farum-klubbens hjemmebane er den eneste i Superligaen med kunstgræs.