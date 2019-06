Zimling vil tage landsholds-erfaring ind i Kolding IF-job

KOLDING IF: Bestyrelsen i Kolding IF ønskede ikke at forlænge kontrakten med sportschef Ulrik Pedersen, som over for JydskeVestkysten udtrykte, at han godt kunne have ønsket sig mere respekt for sit arbejde. Et arbejde, der i mandags kulminerede med en oprykning til 1. division.

Fredag formiddag kunne JV afsløre, at den tidligere landsholdsspiller Niki Zimling overtager Pedersens job. Fredag eftermiddag bekræftede klubben ansættelsen i en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig til at være en del af Kolding IF og den udvikling, klubben er i. Jeg går ind til et enormt spændende projekt, og med den opbakning, der er i byen fra fans og sponsorer, er jeg sikker på, at vi sammen kan være med til rykke klubben tættere på vores mål, lød det fra Zimling.

- Med en lang karriere som professionel i ind- og udland samt diverse landshold har jeg fået en masse erfaring, som jeg kan tage med mig over i mit nye job. Selv om jeg officielt stiller støvlerne på hylden, kommer jeg stadig til at trække i træningstøjet og være med omkring ungdommen og vores førstehold, udtalte Zimling, der tiltræder i sit nye job den 1. juli, når hans kontrakt med SønderjyskE udløber.