Zidane klandrer sine spillere for at mangle intensitet

Real Madrids franske træner, Zinedine Zidane, kritiserer sine spillere for at mangle intensitet i nederlaget til Paris Saint-Germain (PSG).

Det siger han efter det klare nederlag på 0-3 i Paris til et lettere reservespækket fransk mesterhold i første runde af Champions Leagues gruppespil.

- Det, der gør mig sur, er, at vi ikke kom med nok intensitet i kampen.

- På det her niveau er det umuligt, hvis man ikke gør det, siger Zidane ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Real Madrid, der har vundet turneringen fleste gange af alle - 13 gange - havde end ikke et skud på mål mod PSG, der manglede hele sit normale angreb med Kylian Mbappe, Neymar og Edinson Cavani.

Det er første gang siden sæsonen 2003/2004, at den spanske kongeklub ikke formår at få et skud inden for målrammen i en kamp i Champions League, skriver fodboldmagasinet Goal.

- At fejle i at skabe ordentlige chancer med de spillere vi har i angrebet - Gareth Bale, Karim Benzema og Eden Hazard - er en mærkelig følelse, siger Zidane.