Zeca forventer vild stemning mod serbere efter drømmemål

FC Københavns hjemmesejr på 1-0 onsdag aften over walisiske The New Saints vil formentlig hurtigt gå i glemmebogen, men det vil kampens sejrsmål næppe.

Kort efter pausen kanonerede midtbanespilleren Zeca et langskud op i det fjerneste målhjørne og skabte forbløffelse hos tilskuere og holdkammerater.

- Det var en følelse. Mig første træk var godt, så jeg prøvede, og heldigvis var det et godt skud, der gik ind. Alle var overraskede, og det var helt sikkert mit bedste mål hidtil i karrieren, siger Zeca til FCK's hjemmeside.

Med onsdagens knebne sejr avancerede FCK til tredje runde af Champions League-kvalifikationen med sammenlagt 3-0, og nu venter en anderledes svær opgave, nemlig den serbiske storklub Røde Stjerne.

Så sent som sidste år kvalificerede holdet sig til gruppespillet i Champions League, hvor det blev til en hjemmesejr på 2-0 over Liverpool.

- Det bliver nogle gode kampe med en vild stemning både på udebane og hjemmebane, lyder det fra Zeca.

- Det er et stærkt hold, der var i Champions League sidste år, så vi skal være meget opmærksomme på dem, men vi vil gå ud for at vinde, det er altid vores mentalitet.

Manager Ståle Solbakken råder over en trup, der kan løse opgaven mod serberne. Onsdag fik nordmanden også testet truppens bredde ved at give plads til flere, der ikke har fået så meget spilletid hidtil i sæsonen.

Karl-Johan Johnsson vogtede målet, og i marken var der fuld spilletid til Nicolaj Thomsen, Mohamed Daramy og Pieros Sotiriou.

- Vi fik en sikker sejr, vi ydede en disciplineret indsats, og når vi giver meget spilletid til spillere som "Mo", Pieros, Thomsen og Kalle - sidstnævnte kom ind og holdt nullet - så står vi med en meget stærkere trup, siger Solbakken.

FCK møder Røde Stjerne på udebane 6. august og hjemme i København 13. august.