Zanka: Bendtner skal vise, at han er blevet voksen

FODBOLD: Nicklas Bendtner har fået en chance fire måneder i FC København, som han skal udnytte mener Mathias Zanka Jørgensen, som hører til dem, som kender ham godt.

- Det er super for Nicklas. Sammenholder vi det med skadesproblemerne i FCK, så er han en naturlig mulighed. Nu må han vise, at han er blevet voksen og stadig besidder det talent, som har gjort, at der har været tænkt ekstremt stor tanker om ham. FCK er virkelig, virkelig et sted, hvor Nicklas ikke ønsker at skuffe, siger Mathias Zanka Jørgensen.

- Med FCK's spilkoncept er det lige præcis sådan en spidsangriber, som FCK kan bruge. Der kommer indlæg fra siderne og han er stærk i feltet og har en evne til at suge boldene til sig, dele dem ud og søge nye positioner. Det er længe siden, at han har spillet fodbold og han er nok ikke i en tilstand til at bidrage fra dag 1, så han har travlt. Han skal vise, at han vil det både på og udenfor træningsbanen, mener den nybagte Galatasaray-stopper.

- Jeg kender ikke Bendtners form, men med de evner og det talent han har, så er jeg ikke i tvivl om, at han kan score mål, sagde Mathias Zanka Jørgensen.

Han har valgt at spille for Galatasaray, fordi han ville spille for en topklub efter at have spillet bolværks-fodbold i Huddersfield. Selv om Tyrkiet er uden for de fem store ligaer.

- Det er en klub med 30 millioner fans verden over og den har selvforståelse som en topklub og det vil jeg gerne hjælpe til med, at den også placeres som, siger landsholds-stopperen.