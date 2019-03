Yussuf Poulsen: Kosovo er en perfekt generalprøve

Landsholdet kan få et stort udbytte af at møde et på papiret svagere hold som Kosovo, siger Yussuf Poulsen.

Torsdagens testkamp mod Kosovo er en perfekt anledning til at finde ind i landsholdets stil igen og samtidig tanke selvtillid inden tirsdagens EM-kvalifikationskamp mod Schweiz.

Det siger landsholdsangriberen Yussuf Poulsen, der hellere møder Kosovo end et på papiret meget stærkere hold fra Europas top i den første landskamp i 122 dage.

- Det er lang tid siden, at vi har været samlet. Der er helt sikkert nogle taktiske mekanismer, vi skal have på plads igen, inden vi møder den hårdeste modstander i gruppen på tirsdag.

- Jeg synes, det er en super optakt at spille mod Kosovo, for vi kan prøve rigtig mange af de ting af, som vi skal prøve på tirsdag. Mod en lidt lettere modstander er det nemmere at få testet nogle af de ting, man gerne vil.

- Det er en drivkraft at møde hold fra toppen, men det skal vi nok komme til. Vi er rykket op i Nations League, og vi tror på, at vi kvalificerer os til EM i 2020, hvor der også venter gode hold. Så alle de store kampe skal nok komme, siger Yussuf Poulsen.

Med udsigten til at møde verdensranglistens nummer 130 kunne man ellers fristes til at tro, danskerne ville tage let på torsdagens testkamp. Men det er der ikke grund til at være bekymret for, siger Yussuf Poulsen.

- Jeg synes egentlig, at det er noget pis at snakke om at være mere opsat til nogle kampe frem for andre. Jeg sætter mig op til hver kamp på samme måde, lige meget om vi skal møde Kosovo eller Tyskland, siger han.

Angriberen har i denne sæson været den farligste spiller i sin klub, RB Leipzig, med 15 mål på tværs af alle turneringer. Hans seneste mål på landsholdet var i 1-0-sejren over Peru ved VM sidste år.