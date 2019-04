Yuri Yakovenko efter tre mål i fire kampe: Jeg kan spille endnu bedre

Ukrainsk angriber er åben for at blive i Esbjerg efter sommerferien. Selv om træneren ikke tiltror ham at holde målgennemsnittet fra de seneste kampe, er han interesseret i at forlænge aftalen med Yakovenko. Og så havde træneren også stor ros til sin vikar på venstre back.

- Skriv noget pænt.

Yuri Yakovenko smilede stille velvidende, at han ikke har mange chancer for at tjekke, hvad han egentlig bliver citeret for.

Men der er nu ingen grund til at være nervøs for ukraineren i disse uger. Han spiller forrygende, han scorer mål - hans præstationer kan kun beskrives med pæne ord, og han er da også selv helt godt tilfreds.

- Jeg har bare ventet på at få chancen, og den har jeg grebet. Men jeg føler, at jeg kan spille endnu bedre, siger Yuri Yakovenko, der har scoret tre mål i de seneste fire kampe - tre vigtige mål - og synes at have ramt formen på det helt rigtige tidspunkt. Om to en halv måned udløber hans aftale med EfB, og selv om han med sine præstationer på det seneste helt sikkert har gjort sig interessant for mange klubber, er han selv opsat på at blive i Esbjerg.

- Jeg føler mig virkelig godt tilpas her, vi er som én stor familie, siger han og underbygger det indtryk af velvære, han udstråler i hverdagen. Væk er indtrykket af den lidt introverte og generte østeuropæer, istedet er han efter træningen altid ét stort smil og har gjort det til en god vane at hilse på alle mandagstrænerne med et håndtryk, inden han går mod omklædning.

- Ja, jeg har det virkelig godt her, så selvfølgelig vil jeg gerne blive, siger han.