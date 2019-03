Yonex politianmelder Badminton Danmark-direktør

Yonex anklager Bo Jensen for dokumentfalsk under forbundets konflikt med badmintonspillerne.

Sportsudstyrsfirmaet Yonex har meldt Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen, til politiet for dokumentfalsk.

Det oplyser Yonex til DR.

- Jeg kan bekræfte, at politianmeldelsen er sendt til Københavns Politi, og vi nu afventer deres vurdering af sagen, siger Benni Holst, der er direktør for Scansport, som har Yonex-agenturet i Norden.

Firmaet varslede tidligere på måneden, at der var en politianmeldelse på vej i sagen, der går tilbage til konflikten mellem forbundet og de danske badmintonspillere.

Yonex mener, at Bo Jensen undervejs i forløbet manipulerede med e-mails.

Konflikten blev afsluttet i januar og mundede ud i en seks år lang aftale mellem spillere og forbund.

Men Yonex var ikke tilfreds med de metoder, som Badminton Danmark-direktøren angiveligt tog i brug undervejs.

Yonex forklarede, at firmaet var blevet bekendt med, at et udateret dokument blev delt ud fra Bo Jensen til Badminton Spillerforeningen og en række spillere.

Angiveligt i et forsøg på at bygge bro mellem Yonex, forbundets egne sponsorer og spillerne.

Dokumentet er underskrevet af manageren i Yonex' internationale salgsafdeling i Japan, Taiji Suzuki, men ifølge Yonex er der manipuleret med firmaets krav og synspunkter, og Yonex afviser, at Suzuki har sendt sådan et brev.

Badminton Danmarks bestyrelse afviser over for DR, at anklagen har noget på sig.