Ydmyg Kolding-anfører vil holde afstand til de tre nederste pladser

Rune Nautrup og Kolding IF tabte sæsonens første kamp i Fredericia, men anføreren mener, holdet har vist sin berettigelse i 1. division.

FODBOLD: Nederlaget på 3-4 i Fredericia var Kolding IF's første siden oprykningen, men for anfører Rune Nautrup har det hele tiden handlet om at holde afstand til bunden. Det gør det også fremover, selv om oprykkeren har vist evner til at slå alle hold.

- Der er tre af 12 hold, der rykker ud, og så kan du gå hjem på lommeregneren og se, hvor stor en procentdel, det er. Det er ret mange, så der er mange om buddet til de tre nederste pladser, og dem vil vi gerne væk fra. Det kræver bare, at man tager en kamp ad gangen og får skrabet så mange point sammen som muligt, sagde Rune Nautrup efter nederlaget i Fredericia, hvor han adskillige gange blev sendt i græsset.

- Det var en kamp, hvor der blev gået til den, og der var nogle hårde dueller her og der. De fik også en del gule kort til sidst, og de kunne også have fået nogle gule kort noget før. Det var en hårdtspillet kamp fra deres side, mente Kolding-anføreren.

Kolding fik en tidlig føring ved Niels Letorts mål efter syv minutter, men var bagud 2-4 ved pausen. Alligevel havde holdet store chancer for at udligne til 4-4 i anden halvleg.

- Det ligger i vores DNA, at vi aldrig giver op, og vi kan komme tilbage til sidst. Vi vandt anden halvleg, og der skulle ikke meget til, før vi fik et resultat med herfra, mente Nautrup.

- Jeg synes, vi har vores berettigelse i 1. division. Vi skal være ydmyge i alle kampe, og det var vi også i dag, men vi kæmper og tror på, at vi kan lave et resultat uanset hvem, vi møder, sagde han.

Næste kamp er på fredag, hvor Kolding skal til Falster.

- Vi skal bare rejse os igen og se, om vi kan gøre det bedre mod Nykøbing. Det er et rigtigt godt hold og en lang udebanetur, men hvis vi arbejder benhårdt, kan vi også lave et godt resultat dér.