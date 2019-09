Den 19-årige canadier Bianca Andreescu er et af de største talenter i kvindetennis, og ved US Open i New York er hun godt i gang med at stemple ind i grand slam-sammenhæng.

Efter at have nedlagt Caroline Wozniacki i tredje runde stod hun i ottendedelsfinalen tidligt tirsdag morgen dansk tid over for amerikaneren Taylor Townsend, som blev sendt ud med cifrene 6-1, 4-6 og 6-2.

Før US Open havde den 15.-seedede canadier aldrig været længere end anden runde i en grand slam-turnering.

Andreescu var i total kontrol i første og tredje sæt mod Townsend, mens hun faldt lidt i niveau i andet sæt.

Den fire år ældre modstander kunne kun være med spillemæssigt, når canadieren faldt en smule i niveau, og de uprovokerede fejl blev lidt for mange.

Trods sine blot 19 år og flere måneders skadespause i 2019 har hun allerede vundet to WTA-titler - blandt andet Indian Wells - og været i yderligere en finale.

Nu venter en kvartfinale mod belgieren Elise Mertens, der er seedet som nummer 25. Dermed hænger favoritværdigheden på den canadiske komet, som generelt kan kigge ind i en realistisk vej til finalen.

Skulle hun vinde sin kvartfinale, venter vinderen af opgøret mellem 13.-seedede Belinda Bencic og 23.-seedede Donna Vekic i en eventuel semifinale.

I de andre kvartfinaler mødes Elina Svitolina og Johanna Konta, mens Serena Williams får fornøjelsen af Qiang Wang.