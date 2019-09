Wozniackis banekvinde i US Open er i semifinalen

Bianca Andreescu fra Canada er som den første teenager i ti år i en semifinale ved US Open i tennis.

I kvartfinalen natten til torsdag dansk tid besejrede den 19-årige canadier Belgiens Elise Mertens med cifrene 3-6, 6-2, 6-3.

- Jeg er ærlig talt målløs. En eller anden må knibe mig i armen. Er det her virkeligt, sagde vinderen efter kampen.

Det var Bianca Andreescu, der tidligere i turneringen sendte Caroline Wozniacki ud.

Efte sit nederlag roste den danske tennisstjerne sin modstanders spil og sammenlignede ifølge Ekstra Bladet Bianca Andreescu med den belgiske legende Kim Clijsters.

Sidst en teenager var blandt de sidste fire i US Open var i 2009, og det var såmænd Caroline Wozniacki, som endte med at tabe finalen til netop Clijsters.

Bianca Andreescu er seedet som nummer 15 i US Open. I semifinalen skal hun op mod Belinda Bencic fra Schweiz.

Andreescu, der kommer fra Toronto-området, har fået sit gennembrud i denne sæson ved at vinde den store Indian Wells-turnering samt en turnering i Toronto.

Erfaringerne fra de finaler hjalp hende mod Elise Mertens, som inden kvartfinalen ikke havde tabt et sæt i dette års US Open.

- Jeg tror, at det er erfaringen fra disse store begivenheder det seneste år, siger hun om sin sejr, der kom i hus, selv om Mertens vandt første sæt.

Hvis Bianca Andreescu ender med at tage US Open-titlen, er hun den første teenager til at vinde en grand slam-turnering siden 2006. Dengang lagde US Open også baner til, og vinderen hed Maria Sharapova.