Wozniacki vil styre spillet mod undertippet kineser

Der er en billet til fjerde runde svarende til ottendedelsfinalen på spil, når Caroline Wozniacki klokken 12 dansk tid står over for kinesiske Shuai Zhang i Wimbledon.

På forhånd er den tidligere danske verdensetter udråbt som favorit, og hun forventer da også at styre løjerne på bane nummer to.

- Det er en kamp, hvor jeg skal ind og prøve at styre spillet. Jeg skal bare holde hovedet koldt og tænke på mig selv og forsøge at gøre det så godt som muligt, siger Wozniacki til TV2 Sport.

To gange har danskeren stået over for Shuai Zhang med en sejr til hver som udfald, men begge gange var på hardcourtunderlaget i USA. Det er altså deres første møde på græs.

- Hun kan godt lide at spille på græs. Hun spiller fladt, så jeg skal være klar. Hun spiller også double, så hun har gode flugtninger og gode returneringer. Hun kan spille frit, siger Wozniacki om Zhang.

28-årige Wozniacki er indtil videre sluppet forbi spanske Sara Sorribes Tormo og russiske Veronika Kudermetova, og vinder den 14.-seedede dansker også over Shuai Zhang, tangerer hun sit bedste resultat i Wimbledon.

Wozniacki er nemlig aldrig nået længere end fjerde runde i den prestigefyldte grand slam-turnering. Det har hun til gengæld formået at gøre hele seks gange.

Dog vandt hun Wimbledon som juniorspiller i 2006.

Vinder Wozniacki, står hun over for vinderen af opgøret mellem ukrainske Dayana Yastremska og schweiziske Viktorija Golubic. Både Yastremska og Golubic er useedede.