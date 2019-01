Wozniacki tørner sammen med svensker tidligt onsdag morgen

Kampen mellem danske Caroline Wozniacki og svenske Johanna Larsson skal spilles onsdag morgen omkring klokken fem dansk tid. De to mødes i anden runde ved Australian Open.

Det skriver turneringen på sin hjemmeside.

Mandag aften lokal tid kunne Wozniacki sikre sig avancement i turneringen, hvor hun er regerende mester, efter en sejr over belgiske Alison Van Uytvanck.

Van Uytvanck gjorde ellers sit for at gøre danskerens titelforsvar i Melbourne til en hurtigt overstået affære, men danskeren kunne i ganske sikker stil avancere med cifrene 6-3, 6-4 på hovedanlægget Rod Laver Arena.

Larsson kommer til anden runde efter at have mødt hviderusseren Vera Lapko i første runde. Den kamp blev dog ikke spillet færdig, da Lapko i andet sæt måtte udgå.

Dermed var Larsson videre og står altså foran den danske grand slam-vinder.

Ved turneringen er Wozniacki seedet som nummer tre - samme position som hun i øjeblikket indtager på verdensranglisten.

Svenske Johanna Larsson er nummer 75 på verdensranglisten og useedet ved Australian Open.

Efter træningen tirsdag eftermiddag lokal tid sagde Caroline Wozniacki, at hun ser frem til kampen.

- Johanna og jeg kender hinanden godt privat, men jeg er ikke nervøs. Jeg har ikke rigtig kigget på hendes spil endnu, lød det fra Wozniacki.

De to skandinaver har ikke stået over for hinanden på banen før.

På et pressemøde inden kampen mellem Wozniacki og Van Uytvanck kaldte Johanna Larsson udsigten til at møde den forsvarende mester i anden runde for udfordrende.

- Det kommer til at blive svært. Caroline behøver ingen præsentation, lød det fra svenskeren.