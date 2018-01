Wozniacki slår genstridig teenager på vej mod semifinale

Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki sikrede sig natten til lørdag en plads i semifinalen ved WTA-turneringen ASB Classic i Auckland.

I kvartfinalen slog hun den 19-årige amerikaner Sofia Kenin 4-6, 6-2, 6-4 i en kamp, hvor det til tider var svært at se, at der er mere end 100 pladser, der adskiller de to på verdensranglisten.

Den 19-årige Sofia Kenin gjorde livet svært for den førsteseedede dansker gennem store dele af kampen.

I første sæt udnyttede hun sin første breakbold og kunne derefter serve sættet hjem.

I andet sæt viste Caroline Wozniacki flere gange, hvorfor hun må betragtes som en af favoritterne, når årets første grand slam, Australian Open, skydes i gang senere på måneden.

Hun bragte sig hurtigt foran 4-0 gennem tunge slag fra baglinjen, der tvang Sofia Kenin til at lave fejl.

Kenin fik dog brudt danskerens serv og kunne reducere til 2-4, men Wozniacki holdt hovedet koldt og sikrede sig sættet sikkert.

Kampen blev flere gange afbrudt af regn, hvor spillerne måtte en tur i omklædningsrummet.

Det var også tilfældet i tredje sæt, hvor de to spillere fulgtes ad. Sofia Kenin havde ofte held med at forstyrre danskerens spil med velplacerede stopbolde.

Caroline Wozniacki fik dog mod slutningen af kampen styr på dem og kom afgørende foran, da hun brød Kenins serv ved stillingen 4-4.

Herefter demonstrerede danskeren, at hun efterhånden er en af WTA-tourens mest garvede spillere og serverede sejren hjem.

Efter kampen havde Caroline Wozniacki overskud til at rose sin modstander.

- Hun er en ung spiller. Hun kæmpede hårdt og gjorde det svært for mig, siger Wozniacki.

Efter at have tabt første sæt fokuserede danskeren på at gøre duellerne længere mod sin uerfarne modstander.

- Jeg prøvede at være mere tålmodig. I begyndelsen havde jeg lidt for travlt, men det var også hendes fortjeneste. Men jeg kæmpede videre og prøvede at gøre det bedre, siger Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki skal i semifinalen møde Sachia Vickery.