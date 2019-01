Wozniacki møder Sharapova i storkamp i tredje runde

Caroline Wozniacki kan se frem til et gensyn med en gammel rivalinde i tredje runde af grand slam-turneringen Australian Open.

Danskeren skal nemlig op imod russeren Maria Sharapova, der har fem grand slam-sejre på sit fyldige cv.

Den 31-årige russer havde ingen problemer med sin svenske modstander Rebecca Peterson i anden runde. Svenskeren blev slået i to sæt med de klare cifre 6-2, 6-1.

I første sæt brød Sharapova svenskerens serv første gang til 2-1, og efter endnu et servegennembrud til stillingen 5-2 kunne russeren serve sættet hjem.

Dominansen fortsatte fra andet sæts indledning, hvor Sharapova brød Petersons serveparti yderligere to gange og bragte sig komfortabelt foran med 4-0.

Sharapova holdt med stort besvær sin egen serv til 5-1, men brød derefter Petersons serv rent og vandt dermed i to klare sæt.

Wozniacki og Sharapova har mødtes ti gange tidligere, og det er Sharapova, der kan prale af et lille overtag. Hun har vundet seks gange mod Wozniackis fire.

Det er dog tvivlsomt, hvor meget statistikken kan bruges til. Seneste indbyrdes møde skal man nemlig helt tilbage til april 2015 for at finde.

I mellemtiden har de to spillere været i ordkrig uden for banen.

Wozniacki har flere gange udtalt sig kritisk om, at Sharapova fik wildcards til turneringer straks efter at have udstået sin karantæne for brug af det forbudte stof meldonium.