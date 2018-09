Wozniacki mangler kampe og stiller op i Tokyo

Caroline Wozniacki har føjet turneringen Toray Pan Pacific Open til kalenderen for at få flere kampe.

Tennisstjernen Caroline Wozniacki mangler kampe og har valgt at stille op i næste uges WTA-turnering i Tokyo.

Det var ellers ikke planen, at den 28-årige dansker skulle i aktion før de kinesiske turneringer i Wuhan og Beijing, der spilles senere i september.

Men efter en lang række tidlige exits og skadeproblemer er turneringen Toray Pan Pacific Open i Tokyo føjet til Wozniackis kalender.

Danskeren, der er forsvarende mester i Tokyo, kæmper desuden for at sikre sig en af de otte pladser til sæsonfinalen i Singapore, fortæller hendes far og træner, Piotr Wozniacki, til TV2 Sport.

- Caroline har brug for nogle kampe frem mod Wuhan og Beijing, og så skal hun samtidig sikre sin plads i Singapore, siger Piotr Wozniacki til tv-stationen.

Caroline Wozniacki var senest i aktion i US Open, hvor hun led et tidligt nederlag i anden runde. Her blev danskeren stoppet af ukrainske Lesia Tsurenko.

Wozniacki har vundet Toray Pan Pacific Open tre gange. Det var i 2010, 2016 og 2017.

Turneringen oplyser samtidig, at danskeren er blevet tildelt et wildcard.