Caroline Wozniacki fik aldrig sit spil til at køre og tabte i anden runde i US Open til Lesia Tsurenko.

Tennisstjernen Caroline Wozniacki er overraskende ude allerede efter anden runde i US Open, sæsonens sidste grand slam-turnering.

Efter en meget uskøn og fejlbetonet præstation måtte den andenseedede dansker se sig slået i to sæt af ukraineren Lesia Tsurenko, der vandt 6-4, 6-2.

Wozniacki har langt fra haft en optimal optakt til US Open og havde blot spillet halvanden kamp på det amerikanske hardcourt i tre planlagte turneringer, blandt andet på grund af skader.

Alligevel var hun positiv op til turneringen og vandt i to sæt i første runde over Samantha Stosur og gav antydningen af, at hun var på rette vej.

Men natten til fredag dansk tid lignede hun en spiller langt fra topformen på Louis Armstrong Stadium. Timingen var mangelfuld, og sjældent ser man danskeren levere sådan et fejlorgie.

Wozniackis taktiske oplæg var tydeligvis at holde boldene i gang og vente på modstanderens fejl, og det gik fint til at begynde med.

Ukraineren havde svært ved at finde banen og servede skidt. Blandt andet i fjerde parti, hvor hun generøst dryssede tre dobbeltfejl ud, så Wozniacki kunne bryde til 3-1 på den fjerde breakbold.

Da Tsurenko så ovenikøbet måtte bede om behandling til sin højre arm, lignede det en ekspeditionssag for Wozniacki.

Måske blev det en sovepude for danskeren, der blev alt for passiv og pludselig leverede den ene store, uprovokerede fejl efter den anden. Da Tsurenko samtidig minimerede sine fejl, fik hun overtaget og dikterede spillet.

Tsurenko brød to gange i træk yderligere og vandt fire partier på stribe til føring på 5-3, hvorefter hun servede sættet hjem til 6-4 efter 65 minutters spil.

Wozniacki havde overladt initiativet til modstanderen, men holdt dog serv i de første to partier i andet sæt, inden hun så spillede et slemt parti og blev brudt til 2-3.

Da havde hun længe set resignerende ud, og heller ikke hendes lejr så ud til at tro på et vendepunkt.

Det udeblev da også. Ganske symptomatisk sendte hun en nem forhånd i nettet og blev brudt til 2-5, og så var der et bjerg at bestige.

Danskeren forsøgte ikke engang, og hendes US Open var forbi, da Tsurenko kort efter servede kampen hjem til 6-2 afsluttende med forhåndsvinder.