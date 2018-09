Torsdag formiddag gør Caroline Wozniacki comeback på tennisbanen, efter at hun for tre uger siden røg ud af grand slam-turneringen US Open efter et nederlag i anden runde.

Danskeren spiller sin første kamp ved WTA-turneringen Toray Pan Pacific Open i den japanske hovedstad, Tokyo, hvor hun skal møde italienske Camila Giorgi tidligst klokken 10.30 dansk tid.

Wozniacki kommer på en hård opgave mod verdensranglistens nummer 37, når de mødes på hardcourtunderlaget i Japan.

De to kombattanter har spillet mod hinanden fem gange i WTA-regi, og to gange er det endt med italiensk sejr.

Seneste danske nederlag var tilbage i 2014 i New Haven, hvor Giorgi slog danskeren i to sæt.

Wozniacki har slået Giorgi tre gange, men alle tre sejre var på græs, og danskeren har derfor sin første sejr på hardcourt til gode mod Giorgi.

I første omgang var det ikke meningen, at danskeren skulle i aktion før de kinesiske turneringer i Wuhan og Beijing, der spilles senere i september.

Men efter en række tidlige exits og skadeproblemer blev Toray Pan Pacific Open føjet til Wozniackis kalender.

I Tokyo var det forventet, at verdensranglistens nummer tre, tyskeren Angelique Kerber, ville være en hård konkurrent for danskeren, men Kerber har trukket sig fra turneringen.

28-årige Caroline Wozniacki vandt den japanske turnering i 2010, 2016 og 2017.