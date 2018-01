Wozniacki forbereder sig på lange dueller mod spansk fighter

Caroline Wozniacki var mandag formiddag tilbage på træningsbane 18 i Melbourne Park efter søndagens stensikre sejr over Magdalena Rybarikova i ottendedelsfinalen ved Australian Open.

Tirsdag venter mødet mod spanske Carla Suárez Navarro, der står i sin tredje kvartfinale ved grand slam-turneringen i Melbourne.

Og Wozniacki-lejren ser frem til en hård kamp mod den spanske fighter.

- Jeg er sikker på, det bliver en kamp med mange lange dueller, og det er vigtigt for mig at være aggressiv - men ikke for meget - og så skal jeg serve godt, siger Caroline Wozniacki til Ritzaus udsendte medarbejder efter mandagens træning.

Den danske tennisstjerne har mødt 29-årige Suárez Navarro mange gange på WTA-touren. Seneste møde var i Madrid i fjor, hvor det blev til et dansk nederlag i grusopgøret.

Det betyder dog ikke, at spanieren har et overtag over danskeren i tirsdagens kvartfinale.

- Generelt er gruset ikke mit favoritunderlag, så der har jeg haft det svært mod hende, siger Wozniacki.

- Samtidig har vi haft mange hårde kampe på hard court, og vi har været ude i nogle hårde tresætskampe, så det bliver ikke en nem kamp.

Piotr Wozniacki, Caroline Wozniackis far og træner, ser også frem til en hård kvartfinale med lange dueller.

- De kender hinanden godt, og forhåbentlig bliver det Navarro, der bliver træt først, når bolden er kommet tilbage over nettet 20 gange, siger han til Ritzau.

Carla Suárez Navarro var søndag australsk tid ude i et langt opgør mod estiske Anett Kontaveit i ottendedelsfinalen. Her vandt spanieren 8-6 i det afgørende sæt.

Det var Suárez Navarros tredje tresætskamp i træk ved Australian Open. Det får dog ingen betydning i kvartfinalen, mener Caroline Wozniacki.

- Hernede har vi en dag til at restituere efter hver kamp, og vi er vant til at spille hver dag, så det gør ingen forskel.

Efter chokket i anden runde, hvor Wozniacki overlevede to matchbolde, har den andenseedede dansker sprudlet i de to seneste opgør, hvor det er blevet til sikre tosætssejre.

Derfor er selvtilliden også i top inden tirsdagens kvartfinale.

- Jeg har det godt og synes, at jeg spiller noget god tennis. Så jeg håber, at jeg kan blive ved på den måde, siger Wozniacki efter en lille times træning i Melbourne Park.