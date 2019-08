Tennisstjernen Caroline Wozniacki tager et lille fald på en enkelt placering på den opdaterede verdensrangliste.

Den 29-årige dansker er nu nede som nummer 19, efter at hun i sidste uge røg tidligt ud af Rogers Cup i Toronto.

Her tabte hun i anden runde til den 18-årige polske kvalifikationsspiller Iga Swiatek.

Wozniacki indledte 2019 som nummer tre på ranglisten. Hun har stort set været i frit fald lige siden i en sæson, der endnu ikke har budt på en eneste turneringssejr.

Rangeringen har afgørende betydning for chancerne for at vinde turneringer på WTA Touren, da spillerne bliver seedet efter deres rangering, så de bedste spillere ikke møder hinanden i de tidlige runder.

Danskeren toppede senest WTA-ranglisten i ugerne efter grand slam-triumfen i Australian Open sidste år. Japanske Naomi Osaka er aktuelt nummer et i verden.

Den næste store opgave venter Caroline Wozniacki natten til tirsdag, hvor hun tager hul på en turnering i amerikanske Cincinnati.

Her møder hun det 19-årige ukrainske stortalent Dayana Yastremska i første runde.