Wozniacki er forberedt på et hårdt opgør med Sharapova

Russeren er altid en udfordrende modstander, siger Wozniacki forud for deres opgør i tredje runde i Melbourne.

Der er ikke nogen tvivl om, at kampen mod Maria Sharapova i tredje runde af Australian Open bliver en hård nød at knække.

Men Caroline Wozniacki vil gøre sit bedste for at trække sig sejrrigt ud opgøret. Det fortæller hun forud for kampen, der spilles fredag.

- Jeg har ikke rigtigt set hende spille på det seneste, men jeg ved, at hun aldrig er nem at spille mod. Jeg ser frem mod kampen og håber, at det er nok, hvis jeg spiller mit bedste, siger den danske tennisstjerne.

Sidste gang, de to tørnede sammen, var i 2015 ved Madrid Open. Her vandt Sharapova efter tre sæt.

I alt har Wozniacki og Sharapova stået overfor hinanden ti gange, og russeren har vundet de seks af kampene.

For Wozniacki bliver det afgørende at holde fokus, som hun har gjort i de første to runder, og møde russeren lige på.

- Hun spiller aggressivt og forsøger altid at trykke på første bold. Jeg skal spille mit spil, siger hun.

Onsdag vandt Caroline Wozniacki en sikker sejr over svenske Johanna Larsson med cifrene 6-1, 6-3.

Samme dag stod det klart, at Sharapova ville blive modstanderen i tredje runde, da russeren også overlegent slog en svensker, Rebecca Peterson, ud af turneringen.

Ved Australian Open er Wozniacki, den forsvarende mester, seedet som nummer tre. Sharapova er seedet som nummer 30.