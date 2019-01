Wozniacki dumper ned som nummer ni i verden

Tennisspilleren Caroline Wozniacki falder tilbage på verdensranglisten, der mandag er blevet opdateret efter grand slam-turneringen Australian Open.

Her røg danskeren ud i tredje runde og betaler en høj pris for ikke at kunne leve op til sidste års sejr. Wozniacki falder seks placeringer og er nu nummer ni i verden.

Placeringen på verdensranglisten er vigtig, da den ofte danner grundlag for spillernes seedning, når de stiller op i turneringer.

En dårligere seedning vil føre til på papiret vanskeligere modstand tidligere i en turnering.

I toppen af verdensranglisten er der to nye navne. Australian Open-vinder Naomi Osaka er ny verdensetter foran finalisten Petra Kvitova fra Tjekkiet. De lå henholdsvis nummer fire og seks på den forrige verdensrangliste.

Den detroniserede verdensetter, Simona Halep, er nede som nummer tre i verden, mens Serena Williams fortsætter sin fremgang og nu er oppe som nummer 11. Det er amerikanerens bedste placering, siden hun holdt en pause, fordi hun var gravid.

Verdensranglisten baseres på resultater opnået i løbet af det seneste år.

Hos herrerne er Novak Djokovic fortsat foran Rafael Nadal, mens tyskeren Alexander Zverev overtager tredjepladsen fra Roger Federer, der dumper ned på en sjetteplads.