Caroline Wozniacki er videre fra anden runde i China Open efter sejr i to sæt over Petra Martic.

For første gang siden slutningen af juni har tennisspilleren Caroline Wozniacki formået at vinde to kampe i en turnering.

Onsdag brød hun den kedelige stime med sejren i China Opens anden runde over kroaten Petra Martic, der blev slået med 7-5, 6-3.

Dermed er danskeren klar til tredje runde i turneringen i Beijing, der rangerer lige under de fire grand slamturneringer.

Her venter esteren Anett Kontaveit, der to ud af tre gange har slået Wozniacki indbyrdes - senest på gruset i Rom i foråret.

Wozniacki gik til mødet med Martic med en noget bedre statistik. Hun havde vundet de første fire kampe meget overbevisende.

Danskeren vandt for femte gang over hende i to sæt, men denne gang bed Martic noget bedre fra sig.

Særligt i opgørets start var Martic godt med. Spillerne lagde ud med at bryde hinanden på skift i en række lange partier, men fra midten af første sæt begyndte begge spillere at serve godt.

Wozniacki spillede sig fortsat til mange breakbolde, men hun konverterede dem ikke særligt godt. To gange satte hun føringer på 40-0 over styr i modstanderens serv. Blandt andet da hun kunne bringe sig foran 5-3.

Få partier efter greb hun dog chancen og brød til sætsejr 7-5 efter hele 72 minutter på banen.

I andet sæt kom Martic bedst fra start og brød til 1-0. Hun servede sig også på 3-1, inden Wozniacki igen fik overtaget.

Danskeren fik igen styr på grundspillet, mens Martic så træt ud. Hun forsøgte derfor at afgøre pointene hurtigt, hvilket udløste en del fejl. Det udnyttede Wozniacki klogt ved at holde boldene i gang.

Hun brød til både 3-3 og 5-3 og servede kampen sikkert hjem efterfølgende.

Allerede torsdag venter Kontaveit i tredje runde, der svarer til ottendedelsfinalen.