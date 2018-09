Wozniacki bakker Serena Williams op i sexisme-sag

Caroline Wozniacki synes, at Serena Williams har en pointe, når hun kritiserer tennissporten for sexisme.

Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki har forståelse for, at veninden Serena Williams anklager tennissporten for sexisme.

Det siger hun i forbindelse med et interview i den igangværende WTA turnering i Wuhan i Kina, skriver CNN.

- Jeg synes, hun har en pointe i nogle af de ting, hun siger. Jeg synes, at alle har ret til at have deres egen mening, siger Wozniacki ifølge CNN.

Anklagerne fra Serena Williams kom, efter at hun tabte finalen i US Open til japanske Naomi Osaka.

Her fik den amerikanske tennisstjerne først en advarsel for at modtage råd fra sin træner. Senere fik hun fratrukket både et point og et parti, efter at hun til stigedommer Carlos Ramos brokkede sig højlydt over den første dom og kaldte ham en løgner og en tyv.

Det fik Serena Williams til at udtale, at mænd og kvinder ikke har de samme vilkår i tennissporten.

Wozniacki mener, at dommeren burde have haft mere forståelse for de følelser, der er, når man står i en finale. Og hun er ikke enig i dommerens beslutning om at fratrække point fra Williams i finalen.

- Efter min opfattelse burde han have givet hende en mild advarsel. Det er min mening, og sådan dommere normalt gør, siger hun ifølge CNN.

I modsætning til Wozniacki siger nummer et på verdensranglisten, Simona Halep, og den dobbelte Wimbledon-mester Petra Kvitova til CNN, at de ikke ser en forskel på den måde, som mænd og kvinder bliver behandlet på i tennissporten.

- Regler er regler. Jeg kan ikke se nogen forskel på mændenes regler og kvindernes regler, og jeg synes, at stigedommeren bare gør sit job, siger Halep.