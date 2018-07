Tvillingsøstrene Fie og Cecilie Woller skal fra den kommende sæson ikke længere spille sammen i SG BBM Bietigheim, der i sidste sæson blev nummer to i den bedste tyske håndboldrække.

Cecilie Woller vender efter et år i Bietigheim tilbage til dansk håndbold, hvor hun i de næste to år skal spille for Ajax København i den bedste række.

25-årige Cecilie Woller vender dermed tilbage til klubben, som hun for lidt over et år siden var med til at sikre oprykning til den bedste række.

- Jeg er blevet rigtig positiv over klubben og dens udvikling. Der er kommet flere kræfter bag, som støtter op på damesiden.

- Jeg glæder mig til at spille på et hold med så mange unge og dygtige spillere, som brænder for det og har store mål.

- Klubben har store ambitioner for fremtiden, og det glæder jeg mig til at bidrage til, siger Cecilie Woller til Ajax Københavns hjemmeside.

Ajax København sluttede i sidste sæson sidst i HTH Go Ligaens grundspil med kun tre point efter 22 kampe.

I den kommende sæson bliver ligaen imidlertid udvidet fra 12 til 14 hold, så der var ingen direkte nedrykker.

Ajax København reddede endnu en sæson i den bedste række efter tre playoffkampe mod Sønderjyske.

I den kommende sæson skal Ajax gerne slutte højere i tabellen, siger direktør Kim Bay.

- Med Woller på holdet er vi klar til at tage næste skridt op af stigen og etablere os i ligaen. Vi ved, det bliver hårdt, men vi har en drøm om at komme tæt på midterfeltet, siger han.