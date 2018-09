Wimbledonchef: Tennisorganisationer bekriger hinanden

Tennissportens ledende organisationer ITF, ATP og WTA er ikke gode nok til at arbejde sammen.

Det mener formand for Wimbledon, Philip Brook.

Udmeldingen kommer, efter at ITF (Det Internationale Tennisforbund) for nylig har omlagt herrernes årlige landsholdsturnering Davis Cup til et stævne, der skal afvikles over få dage fra slutningen af 2019.

Samtidig har herrernes tennisorganisation, ATP, planer om at udvide en anden landsholdsturnering, den såkaldte World Team Cup, som skal spilles mindre end to måneder senere med start i 2020.

- Jeg vil mene, at der er mere disharmoni lige nu blandt de ledende organer, end hvad jeg har oplevet de seneste 20 år.

- Det ville være godt, hvis tennissporten var bedre til at møde hinanden og finde ud af, hvad der er det bedste at gøre for tennissporten og trække i samme retning, siger Philip Brook.

- Konkurrencen er blevet øget gennem de seneste år, og det har efter vores mening ikke været gavnligt, siger Wimbledonchefen.

Ud over ITF, ATP og kvindernes tennisorganisation, WTA, har de fire grand slam-turneringer Wimbledon, Australian Open, French Open og US Open stor magt i tennissporten.

Philip Brook nævner selv, at løsningen for tennissporten kunne være at udnævne en global kommissær, der kan få samarbejdet til at fungere bedre. Han er alligevel i tvivl.

- Jeg ved ikke, om en kommissær er løsningen. Måske er det for stort et ansvar at lægge på en enkelt person.

- Det er et meget svært problem at løse, når man har syv grupperinger og alle har lidt forskellige dagsordener.

- Nogle af de ting, der foregår, sætter ikke ligefrem vores sport i det bedste lys, mener Philip Brook.