West Ham graver Uniteds Premier League-hul dybere

Drømmen om et engelsk mesterskab er ved at udvikle sig til et mareridt for Manchester United.

Lørdag tabte Jose Mourinhos mandskab 1-3 til West Ham på udebane og tabte dermed yderligere terræn til de øvrige tophold.

Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal og Chelsea spiller alle senere lørdag.

Efter lørdagens tidlige kamp er Manchester United på ottendepladsen - otte point efter Liverpool på førstepladsen og seks point efter City, der er toer i Premier League.

Et nederlag til Derby tirsdag betød, at United røg ud af Liga Cuppen. Derfor søgte holdet oprejsning i udekampen på London Stadium.

Nedturen fortsatte dog allerede i det femte minut for United.

Den tidligere City-spiller Pablo Zabaleta fandt Felipe Anderson, der fra tæt hold udplacerede David de Gea med en lækker hælscoring.

Hverken Alexis Sánchez eller Jesse Lingard var med hos United. Til gengæld fik Anthony Martial chancen i front.

Hverken han eller holdkammeraterne kom dog til fadet i første halvleg. I stedet blev det 2-0 til West Ham kort før pausen.

Et hjørnespark havnede bagest i feltet hos Andriy Yarmolenko, som noget heldigt fik bugseret bolden i mål via svenske Victor Lindelöf.

Lindelöf blev skiftet ud i starten af anden halvleg. Ind kom Marcus Rashford, og han kvitterede for tilliden ved at reducere 20 minutter før tid.

Rashford satte hælen på et hjørnespark, og den anden hælscoring i kampen var en realitet.

Bedst som det lysnede for United, fik gæsterne fra Manchester et nyt gok i nødden. Marko Arnautovic stod helt fri, da han modtog bolden fra Mark Noble.

Med en sikker inderside scorede Arnautovic til 3-1 og satte endegyldigt gæsterne på plads.

Manchester United skal forsøge at rejse sig i tirsdagens Champions League-kamp mod Daniel Wass og Valencia.