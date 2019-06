Esbjerg: Esbjerg Energy har forlænget kontrakten med Christian Wejse.

Den 20-årig forward glæder sig over at have fået en større rolle på holdet.

- I sidste sæson fik jeg en større rolle og et større ansvar på holdet. Det er godt for min udvikling som ishockeyspiller, og jeg trives med ansvaret. Det er mit ønske at bidrage positivt til holdets udvikling, og jeg føler en sult efter at gøre det bedre efter forårets tidlige exit fra slutspillet, fortæller Christian Wejse i en pressemeddelelse.

- Der er flere for mig velkendte ansigter som er nye på Energy-holdet. Truppen består af mange unge og ambitiøse spillere og det er positivt, ikke mindst når de suppleres med ældre og rutinerede spillere. Med den sammensætning er der en god balance i truppen, forklarer Wejse, der er én af klubbens egne.

Assistenttræner Thor Dresler mener, at Wejse kan fortsætte sin positive udvikling.

- Som centerspiller har Christian Wejse udviklet sig selv og sit spil i den seneste sæson. Og udviklingen kan fortsætte, så han ikke nødvendigvis skal spille i Metal Ligaen gennem hele karrieren. Vi vil gerne være med til at gøre Christian endnu bedre, og dermed hjælpe ham til at prøve sig selv og evnerne af, fastslår assistenttræner Thor Dresler.

Wejse har i sin Energy-tid vundet et dansk mesterskab og en sølvmedalje.