Wade og Nowitzki takker af med exit i NBA-slutspillet

Basketballstjernerne Dwyane Wade og Dirk Nowitzki har optrådt for sidste gang i NBA.

Ingen af dem nåede frem til slutspillet i denne sæson, men de to legender sørgede personligt for at slutte af med manér natten til torsdag dansk tid. Især Wade.

Den 37-årige amerikaner rundede karrieren af med en triple-double, som er lig med et tocifret antal point, rebounds og assists.

De 25 point, 11 rebounds og 10 assists fra Wades hænder var dog ikke nok for Miami Heat, der tabte 94-113 ude til Brooklyn Nets.

Blandt publikum var stjernerne LeBron James, Chris Paul og Carmelo Anthony, som var mødt op for at sige pænt farvel til vennen Wade.

Ti sekunder før tid blev Wade, der har vundet NBA-mesterskabet tre gange tidligere i karrieren, udskiftet til stående ovationer. Wade nåede at spille 16 NBA-sæsoner.

Wade var ikke den eneste legende, der takkede af i NBA.

Også Nowitzki, som et døgn forinden havde meddelt sit karrierestop, takkede af med exit inden slutspillet.

Tyskeren leverede 20 point og 10 rebounds for Dallas Mavericks, som tabte 94-105 ude til San Antonio Spurs. Nowitzki nåede at spille 21 sæsoner i NBA.

Mens Wade og Nowitzki takkede af, så sikrede Detroit Pistons den sidste billet i slutspillet.

Detroit Pistons vandt 115-89 ude over New York Knicks og skal nu møde Milwaukee Bucks i den første serie i slutspillet.