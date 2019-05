Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har indsamlet mere end 2200 prøver fra et russisk laboratorium i Moskva.

Det oplyser Wada på sin hjemmeside.

Prøverne skal bruges som led i at afdække sagen om systematisk og statsstøttet snyd med doping i Rusland, som angiveligt har fundet sted fra det pågældende laboratorie.

I september sidste år valgte Wada at tage Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) tilbage i varmen efter flere års udelukkelse oven på store dopingafsløringer af russiske sportsfolk.

En del af aftalen omkring Rusada var, at Rusland inden udgangen af 2018 skulle give Wada fuld adgang til dopingprøver og data fra laboratoriet i Moskva. En aftale, som Rusland ikke var i stand til at overholde.

Først i løbet af foråret i år er det lykkedes Wada at få adgang til laboratoriet.

Direktør for Wadas efterretningstjeneste Gunter Younger er glad for, at det endelig er lykkedes for Wada-holdet at indsamle prøverne.

- Disse prøver fra laboratoriet er et skridt fremad. De vil blive brugt til at styrke sagerne mod dem, der måtte have snydt, og til at frikende de atleter, der ikke har forbrudt sig mod reglerne, siger han.

Prøver bliver nu fragtet til et af Wadas laboratorier uden for Rusland, og Gunter Younger forventer at kunne opdatere Wadas bestyrelse om prøverne ved et møde 16. maj.

Det var frem mod OL i Rio i 2016, at flere uafhængige Wada-rapporter afdækkede store dopingproblemer i Rusland. Rapporterne blev udarbejdet af den canadiske professor og advokat Richard McLaren.

De afslørede et statstyret dopingprogram i russisk idræt fra 2011 til 2015. Dopingen nåede blandt andet et klimaks i forbindelse med vinter-OL på hjemmebane i Sotji i 2014.