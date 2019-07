Vraget i SønderjyskE - stjerne i Afrika: Emmanuel Okwi udelukker ikke et comeback til superligaen

41 år. Så længe siden var det, at Uganda senest havde været i knockoutfasen ved Africa Cup of Nations, som i disse dage afvikles i Egypten. En stor del af ugandernes succes kan tilskrives Emmanuel Okwi. Den tidligere SønderjyskE-angribers to scoringer var nok til at gøre ham delt topscorer efter gruppespillets første tre spillerunder, som også havde deltagelse af verdensstjerner som Mohamed Salah og Sadio Mané.

Ottendedelsfinalen blev dog også endestationen for Uganda og Okwi, som trods en tapper indsats tabte med 1-0 mod forhåndsfavoritterne fra Senegal. Det var en tydeligvis skuffet Emmanuel Okwi, som snakkede de fremmødte journalister efter kampen:

- Det var en hård kamp. Vi mødte en svær modstander. Det var for dårligt, at vi ikke kunne udnytte de få chancer, vi havde, men de havde også et straffespark, som vores målmand reddede, så det var en hård kamp.